Οικογένεια στην Κίνα έχτισε κτίριο 15 ορόφων μόνο για τα μέλη της

Ένα κτίριο 15 ορόφων στην Κίνα κατασκευάστηκε για να στεγάζει τα μέλη μίας μόνο οικογένειας

Πάνω από τα σπίτια του χωριού Zhuyuan στην Κίνα, ξεχωρίζει ένα νέο κτίριο, το οποίο είναι το ψηλότερο της περιοχής. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτού του οικοδομήματος, πέρα από το ύψος του (ξεπερνά σημαντικά τα υπόλοιπα κτίρια του χωριού) είναι οι ιδιοκτήτες του. Η ανέγερσή του δεν προοριζόταν για την εγκατάσταση νέων οικογενειών στο χωριό, αλλά για μία και μόνο οικογένεια.

Τέσσερις γενιές της οικογένειας Zhou είναι οι μοναδικοί ιδιοκτήτες του κτιρίου 15 ορόφων, ύψος που υπερβαίνει το συνηθισμένο όριο των έξι ορόφων που έχουν τα περισσότερα της περιοχής. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Mothership, τα διαμερίσματα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν έως και 100 άτομα, ενώ κάθε όροφος χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα. Προς το παρόν, η οικογένεια κατοικεί από τον 2ο έως τον 12ο όροφο.

