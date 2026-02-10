Ο λόγος που η Μπράιτον χαμογελά μέσα στην κρίση λέγεται Μπάμπης Κωστούλας
Η κυριακάτικη ήττα πλήγωσε, και μάλιστα βαθιά την Μπράιτον
Όχι μόνο γιατί ήρθε από τη συμπολίτισσα Κρίσταλ Πάλας, αλλά και επειδή ενίσχυσε την αίσθηση πως η ομάδα της Νότιας Αγγλίας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Μία μόλις νίκη στα τελευταία 12 παιχνίδια, πτώση στη 14η θέση και η σκιά της «μάχης» για την παραμονή να πλησιάζει απειλητικά.
Όμως, είναι όντως μια ομάδα σε κατάρρευση ή απλώς μια καλή ομάδα σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα;
Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι η Μπράιτον τερμάτισε 8η την περασμένη σεζόν υπό τον Χίρτσελερ και μέχρι τη 14η αγωνιστική φέτος, βρισκόταν μια ανάσα από τα… αστέρια. Το 2–0 απέναντι στην Άστον Βίλα, αν είχε κρατηθεί, θα την είχε φέρει τρίτη στη βαθμολογία, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι.
Αν οι «Γλάροι» καταφέρουν να αναπαράγουν στα τελευταία 13 παιχνίδια τη φόρμα των πρώτων 13 (22 βαθμοί, 1,69 πόντοι ανά αγώνα), τότε οι 53 βαθμοί είναι απολύτως εφικτοί. Ένας απολογισμός που πιθανότατα οδηγεί σε τερματισμό στο πρώτο μισό της βαθμολογίας — κάτι που ο σύλλογος έχει πετύχει μόλις τρεις φορές σε ολόκληρη τη 125χρονη ιστορία του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και το εκτός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου στο Άνφιλντ, μια πρόκληση που μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο καμπής.
