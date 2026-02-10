Πώς να καταλάβετε αν έχετε AQ: Η νέα δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη για επαγγελματική επιτυχία

Το AQ, ο δείκτης προσαρμοστικότητας, θεωρείται πλέον καθοριστικός για την επαγγελματική εξέλιξη. Πώς αναγνωρίζεται και γιατί οι εταιρείες τον βάζουν πάνω από το IQ