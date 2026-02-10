Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η «αηδιαστική» ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ το χρόνο
Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η «αηδιαστική» ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ένας 31χρονος στις ΗΠΑ έχει καταφέρει να τζιράρει 4 εκατομμύρια ευρώ χάρη σε μια επιχειρηματική ιδέα την οποία λίγοι θα τολμούσαν

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η «αηδιαστική» ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ το χρόνο
Ο Daniel Tom είναι ένας 31χρονος επιχειρηματίας στις ΗΠΑ που διευθύνει την Bay Area Sanitation και διαχειρίζεται περίπου 2.000 φορητές τουαλέτες, τοποθετημένες σε εκδηλώσεις και εργοτάξια στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
