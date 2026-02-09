Margherita Hut: Το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης στα 4.554 μέτρα στις ιταλικές Άλπεις (vid)

Σε υψόμετρο σχεδόν 4.500 μέτρων, η Margherita Hut στις Άλπεις θεωρείται το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης. Προσβάσιμη μόνο με ανάβαση, λειτουργεί ως ορειβατικό καταφύγιο και ιστορικό ερευνητικό κέντρο