Δεν έχει τέλος η κατάρρευση του Ντέλε Άλι: Η νέα εξάρτηση του άλλοτε Άγγλου αστέρα

Νέες ανησυχίες προκαλεί η κατάσταση του Ντέλε Άλι, καθώς δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν ότι ο 29χρονος πρώην άσος της Τότεναμ και της εθνικής Αγγλίας έχει χάσει σχεδόν 150.000 λίρες μέσα σε λίγες ημέρες, συμμετέχοντας σε μεταμεσονύχτια παιχνίδια πόκερ σε καζίνο του Λονδίνου