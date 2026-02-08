Δεν έχει τέλος η κατάρρευση του Ντέλε Άλι: Η νέα εξάρτηση του άλλοτε Άγγλου αστέρα
Νέες ανησυχίες προκαλεί η κατάσταση του Ντέλε Άλι, καθώς δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν ότι ο 29χρονος πρώην άσος της Τότεναμ και της εθνικής Αγγλίας έχει χάσει σχεδόν 150.000 λίρες μέσα σε λίγες ημέρες, συμμετέχοντας σε μεταμεσονύχτια παιχνίδια πόκερ σε καζίνο του Λονδίνου
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Άλι εμφανίζεται συχνά στο Victoria Casino, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου λαμβάνει μέρος σε τραπέζια υψηλών πονταρισμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί φέρεται να καταγράφει ζημιές που αγγίζουν τις 25.000 λίρες ανά βραδιά, ποσό που επαναλαμβάνεται με ανησυχητική συχνότητα.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής-σύμβολο της νέας γενιάς του αγγλικού ποδοσφαίρου, με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνούσε τα 50 εκατ. ευρώ και εβδομαδιαίες απολαβές ύψους 150.000 λιρών, παραμένει χωρίς ομάδα, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Κόμο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έτσι, επιστρέφοντας στο Λονδίνο και αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, φαίνεται πως περνά ολοένα και περισσότερο χρόνο στον κόσμο του τζόγου.
Έμπειροι παίκτες πόκερ μιλούν για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αποκτήσει τη φήμη «φάλαινας» — όρος που χρησιμοποιείται για παίκτες με μεγάλα κεφάλαια αλλά περιορισμένες δεξιότητες, οι οποίοι χάνουν συστηματικά μεγάλα ποσά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε επαγγελματίας παίκτης, κάθε εμφάνιση του Άλι στο καζίνο προκαλεί «συναγερμό», με πολλούς να σπεύδουν να συμμετάσχουν στο ίδιο τραπέζι, γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες κέρδους είναι αυξημένες.
Παράλληλα, άνθρωποι του χώρου περιγράφουν έναν ποδοσφαιριστή συγκρατημένο, απομονωμένο και εμφανώς όχι ιδιαίτερα χαρούμενο, χωρίς όμως να δείχνει ότι τον επηρεάζουν σοβαρά οι οικονομικές απώλειες. Άλλωστε, η περιουσία του εκτιμάται ακόμη γύρω στα 20 εκατ. ευρώ, παρά τη δραματική πτώση της καριέρας του τα τελευταία χρόνια.
