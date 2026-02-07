Τα φετινά μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι τα πιο ακριβά στην ιστορία: Πόσο κοστίζουν
Τα μετάλλια που απονέμονται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 συνοδεύονται από ένα κόστος αντάξιο του κύρους που έχει η κατάκτησή τους. Πρόκειται για τα πιο ακριβά μετάλλια που έχουν απονεμηθεί ποτέ.
Αυτό οφείλεται λόγω της εκτόξευσης των τιμών των πολύτιμων μετάλλων. Έτσι τα μετάλλια που θα δοθούν στους νικητές της φετινής διοργάνωσης θα έχουν μεγάλη αξία. Το κόστος του χρυσού και του ασημιού έφτασε σε ιστορικά υψηλά τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε αυτά εξαιτίας των ανησυχιών για τη γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο.
