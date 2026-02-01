Μένει και τα αλλάζει όλα ο Κάρικ στη Γιουνάιτεντ: Ο τοπικός ήρωας που θέλει να φέρει πίσω ο 44χρονος τεχνικός
Ο Μάικλ Κάρικ φέρεται αποφασισμένος να κρατήσει τον Μάρκους Ράσφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Ράσφορντ διαπρέπει ως δανεικός στην Μπαρτσελόνα και σημείωσε ένα εντυπωσιακό απευθείας φάουλ στο Champions League απέναντι στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη, ανεβάζοντας τον απολογισμό του στη σεζόν σε εννέα γκολ και 12 ασίστ.
Ο Άγγλος επιθετικός είναι χαρούμενος στην Ισπανία και όλα δείχνουν πως η Μπάρτσα επιθυμεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του, ύψους 26 εκατ. λιρών, το καλοκαίρι, εφόσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Telegraph, ο Κάρικ θέλει να τον κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ», όπου έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, εφόσον αναλάβει μόνιμα τη θέση.
Ο Ράσφορντ και ο Κάρικ υπήρξαν συμπαίκτες στη Γιουνάιτεντ το 2016, όταν ο Λουίς φαν Χάαλ έδωσε στον πρώτο την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του.
Με την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της La Liga και στους «16» του Champions League, ο Ράσφορντ έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία μαζί τους αυτή τη σεζόν και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα θέλει να αποχωρήσει.
