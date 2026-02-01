Το υποβρύχιο megadron των ΗΠΑ που μπορεί να διασχίσει ωκεανούς χωρίς πλήρωμα
BEST OF NETWORK

Το υποβρύχιο megadron των ΗΠΑ που μπορεί να διασχίσει ωκεανούς χωρίς πλήρωμα

Έχει μήκος 26 μέτρα, αυτονομία άνω των 12.000 χιλιομέτρων και σχεδιάστηκε για αποστολές μηνών στα βάθη της θάλασσας, χωρίς άνθρωπο πάνω του

Το υποβρύχιο megadron των ΗΠΑ που μπορεί να διασχίσει ωκεανούς χωρίς πλήρωμα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν ένα από τα πιο προηγμένα μη επανδρωμένα υποβρύχιο μέσο που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Ονομάζεται Orca XLUUV και πρόκειται για ένα τεράστιο υποβρύχιο drone, ικανό να επιχειρεί αυτόνομα για μήνες και να καλύπτει αποστάσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητες για μη επανδρωμένα συστήματα.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης