Το υποβρύχιο megadron των ΗΠΑ που μπορεί να διασχίσει ωκεανούς χωρίς πλήρωμα
Έχει μήκος 26 μέτρα, αυτονομία άνω των 12.000 χιλιομέτρων και σχεδιάστηκε για αποστολές μηνών στα βάθη της θάλασσας, χωρίς άνθρωπο πάνω του
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν ένα από τα πιο προηγμένα μη επανδρωμένα υποβρύχιο μέσο που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Ονομάζεται Orca XLUUV και πρόκειται για ένα τεράστιο υποβρύχιο drone, ικανό να επιχειρεί αυτόνομα για μήνες και να καλύπτει αποστάσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητες για μη επανδρωμένα συστήματα.
