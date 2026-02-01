Οικογένεια ζει μόνη της στην κορυφή ενός βουνού εδώ και 50 χρόνια
Οικογένεια ζει μόνη της στην κορυφή ενός βουνού εδώ και 50 χρόνια

Μια οικογένεια στη Βραζιλία ζει απομονωμένη εδώ και μισό αιώνα, βασισμένη μόνο στη γη και στα ζώα της

Οικογένεια ζει μόνη της στην κορυφή ενός βουνού εδώ και 50 χρόνια
Υπάρχουν άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τον κόσμο. Και υπάρχουν κι εκείνοι που απλώς δεν τον χρειάστηκαν ποτέ. Στην κορυφή της Serrinha, μιας ορεινής περιοχής της Βραζιλίας με πιο δροσερό κλίμα και απότομες πλαγιές, μια οικογένεια ζει απομονωμένη εδώ και μισό αιώνα, χτίζοντας μια ζωή μακριά από πόλεις, δρόμους και βασικές υποδομές.

