Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία (vid)
BEST OF NETWORK

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία (vid)

Διαμέρισμα στον Καναδά βρέθηκε καλυμμένο με παχύ στρώμα πάγου, όταν ένοικοι έκλεισαν τη θέρμανση κατά τη διάρκεια διακοπών, με αποτέλεσμα να σπάσουν οι σωληνώσεις λόγω ακραίου ψύχους

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία (vid)
Ο Ζακ Νολτ, ιδιοκτήτης πολυκατοικίας στο Κεμπέκ του Καναδά, αντίκρισε ένα πρωτοφανές θέαμα όταν μπήκε σε ένα από τα διαμερίσματά του νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο.

Τοίχοι, ταβάνι, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές ήταν καλυμμένα με παχύ πάγο, ενώ στο δάπεδο είχε σχηματιστεί στρώμα πάγου ύψους περίπου 30 εκατοστών.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης