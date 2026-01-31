Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία (vid)
Διαμέρισμα στον Καναδά βρέθηκε καλυμμένο με παχύ στρώμα πάγου, όταν ένοικοι έκλεισαν τη θέρμανση κατά τη διάρκεια διακοπών, με αποτέλεσμα να σπάσουν οι σωληνώσεις λόγω ακραίου ψύχους
Ο Ζακ Νολτ, ιδιοκτήτης πολυκατοικίας στο Κεμπέκ του Καναδά, αντίκρισε ένα πρωτοφανές θέαμα όταν μπήκε σε ένα από τα διαμερίσματά του νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο.
Τοίχοι, ταβάνι, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές ήταν καλυμμένα με παχύ πάγο, ενώ στο δάπεδο είχε σχηματιστεί στρώμα πάγου ύψους περίπου 30 εκατοστών.
