«Δεν κατεβαίνεις από εκεί»: Η «πιο τρομακτική σκάλα» της Ιαπωνίας προκαλεί ίλιγγο (vid)

Μια ασυνήθιστα απότομη και στενή σκάλα σε επαρχία της Ιαπωνίας, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο τρομακτική της χώρας

Σμιλεμένη σε ένα ανάχωμα ύψους 10 μέτρων στην πόλη Gero της Ιαπωνίας, η «πιο τρομακτική σκάλα» έχει τραβήξει την προσοχή των social media, μετά την κοινοποίηση φωτογραφιών από έναν ερασιτέχνη φωτογράφο.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
