«Δεν κατεβαίνεις από εκεί»: Η «πιο τρομακτική σκάλα» της Ιαπωνίας προκαλεί ίλιγγο (vid)
«Δεν κατεβαίνεις από εκεί»: Η «πιο τρομακτική σκάλα» της Ιαπωνίας προκαλεί ίλιγγο (vid)
Μια ασυνήθιστα απότομη και στενή σκάλα σε επαρχία της Ιαπωνίας, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο τρομακτική της χώρας
Σμιλεμένη σε ένα ανάχωμα ύψους 10 μέτρων στην πόλη Gero της Ιαπωνίας, η «πιο τρομακτική σκάλα» έχει τραβήξει την προσοχή των social media, μετά την κοινοποίηση φωτογραφιών από έναν ερασιτέχνη φωτογράφο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα