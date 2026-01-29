Θησαυρός 20.000 ετών: Το υπόγειο νερό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια
Θησαυρός 20.000 ετών: Το υπόγειο νερό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια

Οι επιστήμονες μιλούν για εύρημα ηλικίας 20.000 ετών με τεράστιες προοπτικές

Μια επιστημονική αποστολή στα ανοιχτά της Μασαχουσέτης επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός γιγαντιαίου αποθέματος γλυκού νερού κάτω από τον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού. Πρόκειται για ένα εύρημα που θα μπορούσε, θεωρητικά, να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Υόρκης σε νερό για περίπου 800 χρόνια.

Το απόθεμα εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 20.000 ετών και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά «απολιθώματα» της τελευταίας εποχής των παγετώνων, ανοίγοντας νέα ερωτήματα για την ιστορία του νερού στον πλανήτη.

