Η «φούσκα» της Σαουδικής Αραβίας; Οι μεγάλοι που είπαν… αντίο στα εκατομμύρια
Ο πρώτος ήταν ο Τζόρνταν Χέντερσον. Ακολούθησαν πολλοί ακόμη, ανάμεσά τους και ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που όταν πήρε την απόφαση, όλη η Ευρώπη αναρωτήθηκε: «Γιατί;»
Το καλοκαίρι του 2023 η Σαουδική Αραβία παρουσιαζόταν ως το νέο «Ελ Ντοράντο» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με μια μεταγραφική επίθεση άνευ προηγουμένου, οι σύλλογοι της Saudi Pro League άνοιξαν διάπλατα τα ταμεία τους και προσέλκυσαν δεκάδες αστέρες από την Ευρώπη, ακολουθώντας το μονοπάτι που χάραξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, η εικόνα άρχισε να αλλάζει.
Αρκετοί από τους παίκτες που υπέκυψαν αρχικά στα δελεαστικά συμβόλαια, αποφάσισαν να κάνουν πίσω. Άλλοι μίλησαν ανοιχτά για μετάνιωση, άλλοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία σε νεαρή ηλικία για να εξασφαλίσουν ένα τεράστιο οικονομικό όφελος και στη συνέχεια επέστρεψαν, ενώ κάποιοι πήραν μια πιο συναισθηματική απόφαση, επιλέγοντας να γυρίσουν «σπίτι». Η πιο πρόσφατη περίπτωση είναι αυτή του Ζοάο Κανσέλο, ο οποίος –παρότι είχε απασχολήσει και την Ίντερ– επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό του από τον Σιμόνε Ιντζάγκι στην Αλ Χιλάλ για το Ασιατικό Κύπελλο και το Champions League Ασίας.
