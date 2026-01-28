Πώς η ανακάλυψη αξίας 4,5 τρισεκατομμυρίων λιρών στην Αυστραλία μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία
Ένας σημαντικός φυσικός πόρος ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία που είναι ικανός να αλλάξει όλη την παγκόσμια οικονομία

Η Αυστραλία χτύπησε «φλέβα χρυσού» με την ανακάλυψη ενός κοιτάσματος σιδηρομεταλλεύματος αξίας 4,5 τρισεκατομμυρίων λιρών, τα οποία θα μπορούσαν να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία.

Πρόσφατα, η Αυστραλία είχε ένα τεράστιο «κέρδος» όταν ανακαλύφθηκαν 55 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι υψηλής ποιότητας μεταλλεύματος κάτω από την απομακρυσμένη περιοχή Hamersley στη δυτική πλευρά της χώρας, χάρη σε νέες τεχνολογίες απεικόνισης.

