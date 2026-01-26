Η Κίνα έχτισε σιδηροδρομικό σταθμό σε 9 ώρες με 1.500 εργάτες και στρατιωτικό συντονισμό
Η Κίνα ολοκλήρωσε την ανακαίνιση και σύνδεση σιδηροδρομικού σταθμού σε μόλις 9 ώρες, κινητοποιώντας 1.500 εργάτες, 23 εκσκαφείς και απόλυτο επιχειρησιακό συντονισμό
Σε χρόνο που θυμίζει περισσότερο στρατιωτική άσκηση παρά έργο υποδομών, η Κίνα ολοκλήρωσε την ανακαίνιση και τη σύνδεση σιδηροδρομικού σταθμού μέσα σε μόλις εννέα ώρες. Η επιχείρηση βασίστηκε σε αυστηρό σχεδιασμό, μαζική κινητοποίηση προσωπικού και απόλυτο συγχρονισμό των συνεργείων.
Το έργο πραγματοποιήθηκε στη νότια πόλη Λονγκγιάν και αφορούσε τον σιδηροδρομικό σταθμό Nanlong. Στόχος ήταν η ενοποίηση των γραμμών Ganlong, Ganruilong και Zhanglong με τη νέα γραμμή Nanlong, χωρίς να διακοπεί για μεγάλο διάστημα η λειτουργία του δικτύου.
