Οι 22 χώρες χωρίς στρατό: πώς επιβιώνουν και γιατί κανείς δεν τις αγγίζει

Από την Κόστα Ρίκα έως την Ισλανδία και τα νησιά του Ειρηνικού, 22 χώρες έχουν καταργήσει τον στρατό τους. Πώς προστατεύονται και ποια μοντέλα ασφάλειας ακολουθούν