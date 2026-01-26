Οι 22 χώρες χωρίς στρατό: πώς επιβιώνουν και γιατί κανείς δεν τις αγγίζει
Οι 22 χώρες χωρίς στρατό: πώς επιβιώνουν και γιατί κανείς δεν τις αγγίζει
Από την Κόστα Ρίκα έως την Ισλανδία και τα νησιά του Ειρηνικού, 22 χώρες έχουν καταργήσει τον στρατό τους. Πώς προστατεύονται και ποια μοντέλα ασφάλειας ακολουθούν
Σε έναν κόσμο που το 2026 χαρακτηρίζεται από εξοπλισμούς, γεωπολιτικές εντάσεις και πολεμικές συγκρούσεις, 22 χώρες ακολουθούν έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο: δεν διαθέτουν στρατό. Κι όμως, όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις συγκαταλέγονται στις πιο σταθερές και ασφαλείς κοινωνίες του πλανήτη.
Η πιο εμβληματική περίπτωση είναι η Κόστα Ρίκα. Την 1η Δεκεμβρίου 1948, ο τότε ηγέτης της χώρας Χοσέ Φιγκέρες Φερέρ ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση του στρατού, μετατρέποντας στρατώνες σε σχολεία και πολιτιστικά ιδρύματα. Η απόφαση αυτή, που θεωρήθηκε παράτολμη σε μια ταραγμένη Λατινική Αμερική, αποτέλεσε τελικά τη βάση για μια σταθερή δημοκρατία, με υψηλές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η πιο εμβληματική περίπτωση είναι η Κόστα Ρίκα. Την 1η Δεκεμβρίου 1948, ο τότε ηγέτης της χώρας Χοσέ Φιγκέρες Φερέρ ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση του στρατού, μετατρέποντας στρατώνες σε σχολεία και πολιτιστικά ιδρύματα. Η απόφαση αυτή, που θεωρήθηκε παράτολμη σε μια ταραγμένη Λατινική Αμερική, αποτέλεσε τελικά τη βάση για μια σταθερή δημοκρατία, με υψηλές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα