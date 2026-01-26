Η χώρα που αναζητά σεφ για το καλοκαίρι του 2026: Μισθοί έως 2.800 ευρώ και διαμονή

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Σουηδία προσφέρει εποχική εργασία σε έμπειρους σεφ à la carte για το καλοκαίρι του 2026, με μισθό περίπου 2.800 ευρώ και παροχή διαμονής

Ευκαιρίες απασχόλησης σε επαγγελματίες της γαστρονομίας προσφέρει η Σουηδία ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν του 2026. Το Hooks Herrgård, ένα γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή Småland, ανακοίνωσε ότι αναζητά έμπειρους σεφ για εποχική εργασία, προσφέροντας μισθό που φτάνει τις 2.800 ευρώ, καθώς και διαμονή.

Η αγγελία απευθύνεται σε εκπαιδευμένους μάγειρες με εμπειρία στην κουζίνα à la carte, οι οποίοι διαθέτουν πάθος για τη γαστρονομία και διάθεση για ομαδική συνεργασία σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.

