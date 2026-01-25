Πιο κοντά από… ποτέ στο κούρεμα (;) – Αυτούς πρέπει να κερδίσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να φτάσει πέντε σερί νίκες
Πιο κοντά από… ποτέ στο κούρεμα (;) – Αυτούς πρέπει να κερδίσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να φτάσει πέντε σερί νίκες
Κάτι παραπάνω από… ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποιεί ο Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Άγγλος τεχνικός μετά την τεράστια νίκη κόντρα στη Σίτι την προηγούμενη εβδομάδα, υπέταξε και την Άρσεναλ ύστερα από αδιανόητο παιχνίδι στο Λονδίνο. Αυτή, λοιπόν, ήταν η δεύτερη σερί νίκη των «κόκκινων διαβόλων» γεγονός που μας οδηγεί σε μόνο μία σκέψη. Ήρθε η ώρα μήπως να κουρευτεί ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ, γνωστός ως «The United Strand»;
Ο ίδιος, όπως είναι γνωστό, έχει ορίσει ένα challenge στον ευατό του και δεν κόβει τα μαλλιά του μέχρι η ομάδα του να πανηγυρίσει πέντε σερί νίκες. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέραμε η Γιουνάιτεντ είναι στις δύο νίκες και στα τρία επόμενα παιχνίδια υποδέχεται τις Φούλαμ και Τότεναμ, πριν ταξιδέψει ξανά στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει τη Γουέστ Χαμ.
Εφόσον ξεπέρασε τα εμπόδια των Σίτι και Άρσεναλ, η νίκη στα παραπάνω ματς μόνο ως απίθανη δεν φαντάζει.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
Ο ίδιος, όπως είναι γνωστό, έχει ορίσει ένα challenge στον ευατό του και δεν κόβει τα μαλλιά του μέχρι η ομάδα του να πανηγυρίσει πέντε σερί νίκες. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέραμε η Γιουνάιτεντ είναι στις δύο νίκες και στα τρία επόμενα παιχνίδια υποδέχεται τις Φούλαμ και Τότεναμ, πριν ταξιδέψει ξανά στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει τη Γουέστ Χαμ.
Εφόσον ξεπέρασε τα εμπόδια των Σίτι και Άρσεναλ, η νίκη στα παραπάνω ματς μόνο ως απίθανη δεν φαντάζει.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα