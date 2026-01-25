Η «υπόγεια πόλη» της Ελβετίας κάτω από τις Άλπεις: 2.000 χλμ σηράγγων σώζουν το περιβάλλον (vid)
Κάτω από τις Άλπεις εκτείνεται ένα τεράστιο δίκτυο 1.400 σηράγγων, που μετατρέπει την Ελβετία σε παγκόσμιο πρότυπο βιώσιμων μεταφορών, μειώνοντας ρύπους, φορτηγά και ενεργειακή κατανάλωση
Ένας ολόκληρος κόσμος από σιδηροδρομικές και οδικές σήραγγες, καθώς και υπόγειες στοές για την παροχή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, απλώνεται κάτω από τις Άλπεις. Η Ελβετία διαθέτει ουσιαστικά μια «υπόγεια πόλη», της οποίας το συνολικό μήκος ανταγωνίζεται τα μεγαλύτερα αστικά συστήματα μεταφορών στον κόσμο.
Συνολικά, περισσότερες από 1.400 σήραγγες διατρέχουν τη χώρα, φτάνοντας τα 2.000 χιλιόμετρα σε μήκος και δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά έργα της Ευρώπης.
