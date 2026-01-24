Oklo Ore: Ο πυρηνικός αντιδραστήρας 2 δισεκατομμυρίων ετών που δεν θα έπρεπε να υπάρχει

Το 1972, φυσικοί ανακάλυψαν σε ορυχείο του Γκαμπόν ουράνιο με «λανθασμένη» σύσταση. Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, η φύση είχε δημιουργήσει έναν φυσικό πυρηνικό αντιδραστήρα