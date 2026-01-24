Oklo Ore: Ο πυρηνικός αντιδραστήρας 2 δισεκατομμυρίων ετών που δεν θα έπρεπε να υπάρχει
Το 1972, φυσικοί ανακάλυψαν σε ορυχείο του Γκαμπόν ουράνιο με «λανθασμένη» σύσταση. Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, η φύση είχε δημιουργήσει έναν φυσικό πυρηνικό αντιδραστήρα
Όλα ξεκίνησαν όταν επιστήμονες ανέλυσαν ένα δείγμα ουρανίου από το κοίτασμα Oklo στο Γκαμπόν της Αφρικής. Το υλικό παρουσίαζε μια ανεπαίσθητη αλλά κρίσιμη απόκλιση στη σύστασή του, καθώς περιείχε λιγότερο ουράνιο-235 από το αναμενόμενο.
Η διαφορά φαινόταν αμελητέα, όμως για τη φυσική ήταν τεράστια. Σε κάθε φυσικό δείγμα ουρανίου στη Γη, από τον φλοιό, τους ωκεανούς ή ακόμη και τη Σελήνη, το ποσοστό του U-235 είναι σχεδόν πανομοιότυπο. Το Oklo ήταν η εξαίρεση.
