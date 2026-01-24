Γυναίκα παραλίγο να χάσει τη ζωή της μετά από λάθος συμβουλή του ChatGPT
BEST OF NETWORK

Γυναίκα παραλίγο να χάσει τη ζωή της μετά από λάθος συμβουλή του ChatGPT

Μια φωτογραφία, μια λάθος απάντηση και ένας πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή, με πρωταγωνίστρια την τεχνητή νοημοσύνη

Γυναίκα παραλίγο να χάσει τη ζωή της μετά από λάθος συμβουλή του ChatGPT
Εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά το ChatGPT για μικρές ή μεγάλες βοήθειες. Από emails και εργασίες μέχρι DIY και ερωτήσεις γνώσης. Όμως μια ιστορία που έγινε viral τις τελευταίες ημέρες δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τυφλή εμπιστοσύνη σε όσα μας λέει ένα chatbot.

Η YouTuber Kristi, γνωστή από τον λογαριασμό rawbeautybykristi, αποκάλυψε πως η καλύτερή της φίλη παραλίγο να δηλητηριαστεί θανάσιμα, ύστερα από λάθος αναγνώριση φυτού από το ChatGPT. Όπως λέει, αν δεν είχε ζητήσει δεύτερη γνώμη, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν τραγικό.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης