Γυναίκα παραλίγο να χάσει τη ζωή της μετά από λάθος συμβουλή του ChatGPT
Μια φωτογραφία, μια λάθος απάντηση και ένας πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή, με πρωταγωνίστρια την τεχνητή νοημοσύνη
Εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά το ChatGPT για μικρές ή μεγάλες βοήθειες. Από emails και εργασίες μέχρι DIY και ερωτήσεις γνώσης. Όμως μια ιστορία που έγινε viral τις τελευταίες ημέρες δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τυφλή εμπιστοσύνη σε όσα μας λέει ένα chatbot.
Η YouTuber Kristi, γνωστή από τον λογαριασμό rawbeautybykristi, αποκάλυψε πως η καλύτερή της φίλη παραλίγο να δηλητηριαστεί θανάσιμα, ύστερα από λάθος αναγνώριση φυτού από το ChatGPT. Όπως λέει, αν δεν είχε ζητήσει δεύτερη γνώμη, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν τραγικό.
