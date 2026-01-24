Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο (vid)
Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο (vid)
Κάτω απ' τους κήπους Wakehurst στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργεί το μεγαλύτερο υπόγειο θησαυροφυλάκιο σπόρων στον κόσμο, σχεδιασμένο να αντέξει πλημμύρες, ακτινοβολία και πολλά άλλα
Αν κανείς έπρεπε να μαντέψει πού βρίσκεται το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης», δύσκολα θα επέλεγε για τοποθεσία το Ηνωμένο Βασίλειο και σίγουρα ακόμη πιο δύσκολα το υπέδαφος ενός βοτανικού κήπου.
Κι όμως, κάτω απ' το Wakehurst, παράρτημα των Kew Gardens, βρίσκεται το Millenium Seed Bank, μια εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας χωρίς πρόσβαση στο υπόλοιπο κοινό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Κι όμως, κάτω απ' το Wakehurst, παράρτημα των Kew Gardens, βρίσκεται το Millenium Seed Bank, μια εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας χωρίς πρόσβαση στο υπόλοιπο κοινό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα