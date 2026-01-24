Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο (vid)
BEST OF NETWORK

Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο (vid)

Κάτω απ' τους κήπους Wakehurst στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργεί το μεγαλύτερο υπόγειο θησαυροφυλάκιο σπόρων στον κόσμο, σχεδιασμένο να αντέξει πλημμύρες, ακτινοβολία και πολλά άλλα

Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο (vid)
Αν κανείς έπρεπε να μαντέψει πού βρίσκεται το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης», δύσκολα θα επέλεγε για τοποθεσία το Ηνωμένο Βασίλειο και σίγουρα ακόμη πιο δύσκολα το υπέδαφος ενός βοτανικού κήπου.

Κι όμως, κάτω απ' το Wakehurst, παράρτημα των Kew Gardens, βρίσκεται το Millenium Seed Bank, μια εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας χωρίς πρόσβαση στο υπόλοιπο κοινό.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης