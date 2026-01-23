Καθηγητής του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή «τοποθεσία» του Παραδείσου: Πόσο στέκει επιστημονικά
Καθηγητής του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή «τοποθεσία» του Παραδείσου: Πόσο στέκει επιστημονικά
Καθηγητής του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή «τοποθεσία» του Παραδείσου: Πόσο στέκει επιστημονικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα