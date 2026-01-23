Ο πιο φονικός σεισμός στην Ιστορία: Άφησε πίσω του 830.000 νεκρούς και «κατάπιε» μια Αυτοκρατορία
Σνα σήμερα το 1556, ένας σεισμός άφησε πίσω του περισσότερους νεκρούς από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή στην ιστορία
Η Ιστορία γράφεται συχνά με πολέμους, αυτοκρατορίες και μεγάλες ανακαλύψεις. Υπάρχουν όμως στιγμές που αλλάζει πορεία χωρίς προειδοποίηση. Στις 23 Ιανουαρίου 1556, η επαρχία Σανσί στην Κίνα βιώνει το πιο φονικό σεισμικό γεγονός που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι εκτιμήσεις μιλούν για περισσότερους από 830.000 νεκρούς. Ένας αριθμός που ακόμη και σήμερα μοιάζει αδιανόητος.
