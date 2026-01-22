Όλη η χρονιά της Μπενφίκα στην εκτέλεση πέναλτι του Παυλίδη: «Αστοχία»

Οι «αετοί» λύγισαν στο Τορίνο όπως λύγισαν και σε άλλα ευρωπαϊκά βράδια φέτος, με μοναδική εξαίρεση το Νιούκαστλ. Εκεί, στο βορρά της Αγγλίας, παρασύρθηκαν από τη βρετανική ομάδα χωρίς να γευτούν ούτε ψήγμα χαράς στο St. James’ Park. Το πέναλτι του Παυλίδη αποτελεί την απόλυτη εικόνα της φετινής ευρωπαϊκής πορείας της Μπενφίκα: ένα βήμα πριν από την ευτυχία, κι όμως, μια ολόκληρη «βουνοκορφή» έπεσε πάνω της.Ας δούμε τα γεγονότα: η Μπενφίκα προηγήθηκε 2-0 απέναντι στην Καραμπάγκ και τελικά ηττήθηκε· έπαιξε καλά στο Στάμφορντ Μπριτζ, αλλά έφυγε με άδεια χέρια· ήταν ανώτερη από τη Λεβερκούζεν και πάλι έχασε· νίκησε τον Άγιαξ, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και νίκη επί της Νάπολι, ενώ στο Τορίνο κυριάρχησε, βρέθηκε πίσω στο σκορ και, τη στιγμή που έδειχνε έτοιμη να μπει ξανά στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, γλίστρησε με τρόπο απρόβλεπτο, σχεδόν παράλογο. Ήταν όλα αυτά θέμα ατυχίας; Προφανώς και όχι.Ένα παιχνίδι δεν είναι 30 λεπτά. Είναι το σύνολο των στιγμών από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Και σε πολλές από αυτές τις στιγμές η Μπενφίκα αποδείχθηκε ανεπαρκής. Άλλωστε, ο ίδιος ο Μουρίνιο μίλησε χθες για αναποτελεσματικότητα – και τι άλλο είναι αυτή, αν όχι η (έστω και στιγμιαία) ανικανότητα να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα;Η Μπενφίκα χρειάζεται πλέον ένα «ποδοσφαιρικό θαύμα» για να συνεχίσει στο Champions League, αλλά ταυτόχρονα και μια βαθιά ενδοσκόπηση για το μέλλον. Από τους πέντε στόχους για τη σεζόν 2025/26, ένας έχει κατακτηθεί (το Σούπερ Καπ), δύο έχουν χαθεί, η ευρωπαϊκή της ζωή κρέμεται από έναν χτύπο καρδιάς και στο πρωτάθλημα επιβιώνει περισσότερο χάρη στην πίστη παρά στις πραγματικές πιθανότητες.Με ελάχιστες προοπτικές επιτυχίας για το 2025/26 –καθώς η δεύτερη θέση ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία για τη Μπενφίκα– ήρθε ήδη η ώρα να αποφασιστεί τι θα γίνει για το 2026/27, ώστε η επόμενη χρονιά να μην εξελιχθεί όπως το πέναλτι του Παυλίδη: μια προσπάθεια εντελώς εκτός στόχου.Ο Ζοζέ Μουρίνιο μίλησε ξανά στο Τορίνο για το ρόστερ, τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν όλα: να ξεκαθαρίσει αν η Μπενφίκα θέλει ή όχι τον Μουρίνιο και αν ο Μουρίνιο θέλει ή όχι τη Μπενφίκα. Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ναι, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Μάιος απέχει ακόμη μήνες, όμως είναι απαραίτητο να καθοριστεί από τώρα η κατεύθυνση και να υλοποιηθεί.Από εδώ και πέρα, το μοναδικό ερωτηματικό μέχρι τον Μάιο θα πρέπει να αφορά το αν η ομάδα θα διεκδικήσει ή όχι την πρόκριση στο Champions League της σεζόν 2026/27. Όταν ρωτήθηκε στα ιταλικά για τη Γιουβέντους, ο Μουρίνιο απάντησε ότι «είναι ένας σύλλογος οικονομικά ισχυρός, που προσφέρει καλές συνθήκες στους προπονητές, διαθέτει καλούς παίκτες, ποιοτικό ρόστερ και δυνατό πάγκο». Δεν χρειάζεται να είναι κανείς δεινός αναλυτής· αρκεί να καταλαβαίνει ιταλικά για να αντιληφθεί τι ακριβώς ήθελε να πει ο Μουρίνιο