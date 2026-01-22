Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες κυλιόμενες σκάλες στον κόσμο: Η παγίδα που κρύβεται στα 800 μέτρα της

Κλείσιμο

Η έξοδος του μετρό στο Cuatro Caminos της Μαδρίτης, μπορεί να φαίνεται ως η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο, όμως στην πραγματικότητα, υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη, μήκους 800 μέτρων, στο Χονγκ Κονγκ της Κίνας.Το σύστημα αυτό αποτελείται από 16 κυλιόμενες σκάλες και σχεδιάστηκε για να βοηθά τους ανθρώπους να διασχίζουν μια απότομη κεντρική επιχειρηματική περιοχή. Το Τμήμα Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε 99.000 ημερήσιες μετακινήσεις στα τέλη Ιανουαρίου του 2024.Εγκαινιάστηκε το 1993 και κόστισε 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο μηχανισμός ξεκινά από την Queen’s Road Central, συνδέεται με το Central Market Flyover, περνά από το Central και συνεχίζει μέχρι την Conduit Road, διασχίζοντας περισσότερους από δώδεκα δρόμους.Μέγιστη διάρκεια 30 λεπτάΟ vlogger Collin Abroadcasting, σε ένα βίντεο, αποφάσισε να δοκιμάσει αυτές τις κυλιόμενες σκάλες και να μοιραστεί τις εντυπώσεις του: «Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Χονγκ Κονγκ και αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε σε αυτό το μοναδικό είδος δημόσιας συγκοινωνίας. Και εννοώ μια βόλτα με τις κυλιόμενες σκάλες που διαρκεί από 20 έως 30 λεπτά».Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σχολίασε ότι είναι κάτι «πραγματικά διασκεδαστικό» και στάθηκε στη θέα, υπογραμμίζοντας πως προσφέρει μια «μοναδική οπτική» του Χονγκ Κονγκ. Επισήμανε επίσης ότι, αντίθετα με τη φήμη της ως η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο, το σύστημα είναι στην πραγματικότητα ένας «τεράστιος διάδρομος πεζών» και όχι μία μόνο σκάλα, πριν αποκαλύψει ένα σημαντικό μειονέκτημα.Η «παγίδα» που κρύβειΤο μεγάλο αυτό μειονέκτημα είναι ότι υπάρχουν μόνο κυλιόμενες σκάλες για την άνοδο και όχι για την κάθοδο. Έτσι προειδοποιεί ότι, αν αποφασίσεις να ανέβεις, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος «να περπατήσεις, και είναι μια αρκετά μεγάλη διαδρομή, αλλά νομίζω ότι θα κατέβεις πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα ανέβαινες».Καθώς ανέβαινε στις κυλιόμενες σκάλες, μπορούσε να δει καταστήματα και εστιατόρια και στις δύο πλευρές. Φτάνοντας στην κορυφή, ο Collin σχολιάζει ότι τώρα θα πρέπει να περπατήσει 25 λεπτά για να φτάσει στο τραμ προς το Victoria Peak, έναν προορισμό που θεωρείται απαραίτητος και προσφέρει εντυπωσιακή θέα στο Χονγκ Κονγκ.