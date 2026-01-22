Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση
Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση
Ολλανδικό δικαστήριο έκρινε ότι ένας γάμος δεν είχε νομική υπόσταση, καθώς οι όρκοι που δημιουργήθηκαν από το ChatGPT δεν περιείχαν τη ρητή δήλωση που απαιτεί ο νόμος
Στις 6 Ιανουαρίου, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Overijssel στην Ολλανδία ακύρωσε γάμο που είχε τελεστεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους στην πόλη Ζβόλε.
Παρά τις ενστάσεις του ζευγαριού, το δικαστήριο έκρινε ότι ο γάμος δεν υπήρξε ποτέ νομικά, καθώς οι όρκοι είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ChatGPT και δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένη, υποχρεωτική διατύπωση.
Οι όρκοι του ChatGPT
Το ζευγάρι είχε ορίσει έναν φίλο του ως προσωρινό πολιτικό λειτουργό, γνωστό στην Ολλανδία ως «eendagsbabs». Εκείνος επέλεξε να χρησιμοποιήσει το ChatGPT, ζητώντας πιο ρομαντικούς και ανεπίσημους όρκους για τη γαμήλια τελετή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πιο χαλαρό κείμενο, το οποίο όμως παρέλειπε μια κρίσιμη νομική δήλωση.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο γαμπρός ρωτήθηκε: «Υπόσχεσαι ότι σήμερα, αύριο και όλες τις επόμενες ημέρες θέλεις να στέκεσαι στο πλευρό της [όνομα της γυναίκας]; Να γελάτε μαζί, να μεγαλώνετε μαζί και να αγαπιέστε ό,τι κι αν φέρει η ζωή;»
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Παρά τις ενστάσεις του ζευγαριού, το δικαστήριο έκρινε ότι ο γάμος δεν υπήρξε ποτέ νομικά, καθώς οι όρκοι είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ChatGPT και δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένη, υποχρεωτική διατύπωση.
Οι όρκοι του ChatGPT
Το ζευγάρι είχε ορίσει έναν φίλο του ως προσωρινό πολιτικό λειτουργό, γνωστό στην Ολλανδία ως «eendagsbabs». Εκείνος επέλεξε να χρησιμοποιήσει το ChatGPT, ζητώντας πιο ρομαντικούς και ανεπίσημους όρκους για τη γαμήλια τελετή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πιο χαλαρό κείμενο, το οποίο όμως παρέλειπε μια κρίσιμη νομική δήλωση.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο γαμπρός ρωτήθηκε: «Υπόσχεσαι ότι σήμερα, αύριο και όλες τις επόμενες ημέρες θέλεις να στέκεσαι στο πλευρό της [όνομα της γυναίκας]; Να γελάτε μαζί, να μεγαλώνετε μαζί και να αγαπιέστε ό,τι κι αν φέρει η ζωή;»
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα