Έτρωγε αυγά από τον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα χαρακτηρίζει «επικίνδυνα απόβλητα»
Έτρωγε αυγά από τον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα χαρακτηρίζει «επικίνδυνα απόβλητα»
Έζησε 40 χρόνια τρώγοντας προϊόντα από τον κήπο του. Ένα επίσημο έγγραφο αποκάλυψε ότι η γη του είναι μολυσμένη από χημικά και τα αυγά του θεωρούνται πλέον επικίνδυνα
Για περισσότερα από 40 χρόνια, η ζωή του κυλούσε ήρεμα στο Bavikhove, ένα αγροτικό χωριό στη δυτική Φλάνδρα. Καλλιεργούσε τον λαχανόκηπό του, έτρωγε τα δικά του προϊόντα, μάζευε αυγά από τις κότες του και ζούσε σε απόλυτη επαφή με τη φύση. Μέχρι τη μέρα που έλαβε μια επίσημη επιστολή που άλλαξε τα πάντα.
Η ειδοποίηση τον ενημέρωνε ότι το σπίτι και η γη του βρίσκονται σε περιοχή μολυσμένη από PFAS - τις λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες», που συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η ειδοποίηση τον ενημέρωνε ότι το σπίτι και η γη του βρίσκονται σε περιοχή μολυσμένη από PFAS - τις λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες», που συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα