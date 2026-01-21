Έτρωγε αυγά από τον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα χαρακτηρίζει «επικίνδυνα απόβλητα»

Έζησε 40 χρόνια τρώγοντας προϊόντα από τον κήπο του. Ένα επίσημο έγγραφο αποκάλυψε ότι η γη του είναι μολυσμένη από χημικά και τα αυγά του θεωρούνται πλέον επικίνδυνα