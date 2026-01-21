Άσχημα μαντάτα για την Ισπανία και το Μαρόκο: Το μεγα-τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030
Η γερμανική εταιρεία Herrenknecht επιβεβαίωσε ότι το τούνελ που θα συνδέει Ισπανία και Μαρόκο δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030
Το μεγα-τούνελ το οποίο θα συνδέει την Ισπανία και το Μαρόκο είναι μια υποδομή με τεράστια γεωστρατηγική και αμυντική αξία, ικανή να μεταμορφώσει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.
Ωστόσο, η μελέτη της Herrenknecht επιβεβαιώνει ότι δεν θα είναι έτοιμο εγκαίρως για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030. Η υλοποίησή του είναι δυνατή, αλλά εξαιρετικά πολύπλοκη, και ο πραγματικός αντίκτυπός του θα φανεί από το 2035–2040.
