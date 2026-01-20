Το ψαλιδάκι του Κωστούλα που έφτασε… τον Ρονάλντο

Η εκτέλεσή του, τόσο σε ακρίβεια όσο και σε ύψος, προκάλεσε άμεση σύγκριση με το διάσημο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2018, με τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Γιουβέντους.Υπολογίζεται ότι ο Κωστούλας ήρθε σε επαφή με τη μπάλα σε ύψος από 2,38 έως 2,53 μέτρα, δημιουργώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της σεζόν στην Premier League. Ο Ρονάλντο είχε αγγίξει τη μπάλα στα 2,5 μέτρα, όμως η σύγκριση, είναι περισσότερο συμβολική, καθώς το ψαλιδάκι του Έλληνα στράικερ έγινε viral για την τεχνική του, το θάρρος και την εκτελεστική του δεινότητα.Οι αντιδράσεις δεν άργησαν: από τον Τιερί Ανρί μέχρι τα κορυφαία βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όλοι απέδωσαν τα εύσημα στον νεαρό φορ της Μπράιτον, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και το ταλέντο του. Η στιγμή αυτή δεν είναι απλά ένα γκολ – είναι μια απόδειξη ότι το ελληνικό ταλέντο μπορεί να αφήσει το στίγμα του στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.