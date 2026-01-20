Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό στους -43°C: Πώς ζει ένα ζευγάρι στη Φινλανδία

Σε ένα από τα πιο κρύα μέρη της Φινλανδίας, ένα ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει εκτός δικτύων, με φωτιά, ηλιακή ενέργεια και απόλυτη ηρεμία