Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό στους -43°C: Πώς ζει ένα ζευγάρι στη Φινλανδία
Σε ένα από τα πιο κρύα μέρη της Φινλανδίας, ένα ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει εκτός δικτύων, με φωτιά, ηλιακή ενέργεια και απόλυτη ηρεμία
Σε μια από τις πιο ψυχρές γωνιές της Φινλανδίας, όπου ο υδράργυρος τον Ιανουάριο κατρακυλά έως και στους -43 βαθμούς Κελσίου και το φως της ημέρας διαρκεί ελάχιστες ώρες, ένα ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει... εκτός δικτύων. Ο Τέρο και η Τία Αϊκιονιέμι κατοικούν μόνιμα σε ένα μικρό σπίτι στο Πελκοσενιέμι, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό - και χωρίς να πληρώνουν σχετικούς λογαριασμούς εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.
Υπό άλλες συνθήκες, μια τέτοια επιλογή ίσως να περνούσε απαρατήρητη. Όμως στην καρδιά του φινλανδικού χειμώνα, η καθημερινότητά τους μοιάζει σχεδόν ακραία. Κι όμως, όπως λένε οι ίδιοι, πρόκειται για έναν τρόπο ζωής λειτουργικό, οικονομικό και κυρίως ήρεμο.
