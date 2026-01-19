Αντίο, αγαπημένα μου φακελάκια κέτσαπ: Γιατί «εξαφανίζονται» από μπαρ και εστιατόρια

Κλείσιμο

H σκηνή είναι γνώριμη. Στο τραπέζι του εστιατορίου φτάνουν μικρά φακελάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα, μουστάρδα, ζάχαρη ή αλάτι. Ένα άνοιγμα, λίγη χρήση, και μετά κατευθείαν στα σκουπίδια. Αυτή η εικόνα, όμως, σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν.Από τον Αύγουστο του 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στα φακελάκια μιας χρήσης στην εστίαση, τουλάχιστον όταν η κατανάλωση γίνεται εντός καταστήματος. Μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα ατομικά πακέτα με μπουκάλια και βαζάκια στο τραπέζι.Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και την αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών που εδώ και δεκαετίες θεωρούνταν αυτονόητες. Και όπως συμβαίνει συχνά, αυτό που φαινόταν πρακτικό, αποδεικνύεται περιβαλλοντικά βαρύ.Τι αλλάζει στην πράξη για την εστίασηΗ νέα ρύθμιση δεν αφορά μόνο τις σάλτσες. Ζάχαρη, αλάτι, λάδι, βούτυρο, μαρμελάδες και γαλακτοκομικά μιας χρήσης θα πρέπει επίσης να αποσυρθούν από τα τραπέζια. Στη θέση τους, προβλέπονται βαζάκια πολλαπλών χρήσεων, δοχεία πολλαπλής χρήσης με αντλία που πληρούν υγειονομικές προδιαγραφές.Αντίστοιχες αλλαγές έρχονται και στα ξενοδοχεία, όπου τα μικρά μπουκαλάκια με σαμπουάν, αφρόλουτρο και conditioner θα αντικατασταθούν από μπουκάλια με δοσομετρητή. Μια εικόνα που ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε αρκετές ευρωπαϊκές μονάδες.Η εφαρμογή, πάντως, δεν θα είναι απότομη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μεταβατικό χρονοδιάγραμμα, με εξαιρέσεις και περιόδους προσαρμογής, ώστε ο κλάδος να μη βρεθεί προ τετελεσμένων.Αντιδράσεις και επόμενα βήματαΜέρος του κλάδου της εστίασης εκφράζει επιφυλάξεις. Κάποιοι επαγγελματίες θεωρούν ότι η απαγόρευση ίσως αποδειχθεί αντιπαραγωγική, προτείνοντας καλύτερα συστήματα ανακύκλωσης ή χρήση πιστοποιημένων κομποστοποιήσιμων υλικών αντί για πλήρη κατάργηση.Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, η εθνική νομοθεσία αφήνει ακόμη περιθώριο για ατομικές συσκευασίες από πλαστικό με πιστοποιημένη κομποστοποίηση, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Όμως το ευρωπαϊκό σχέδιο είναι σαφές: αυτή είναι μόνο η αρχή.Σύμφωνα με το κοινοτικό πλάνο, το 2030 προβλέπεται να μπει τέλος στις μικρές συσκευασίες μιας χρήσης σε τρόφιμα, καλλυντικά και προϊόντα υγιεινής, ενώ το 2032 θα υπάρξει συνολική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων.Ίσως τα φακελάκια να έμοιαζαν μια μικρή λεπτομέρεια. Αλλά, όπως συχνά συμβαίνει, οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από τα πιο μικρά πράγματα στο τραπέζι μας.