Zει για 50 χρόνια σε ερημητήριο 300 μέτρα από τον πολιτισμό: «Η μοναξιά δεν είναι πρόβλημα»

Ο Γιανγκ κατοικεί σε μια σπηλιά σε κινέζικα βουνά με δικό του νερό και ηλεκτρικό ρεύμα και διατηρεί μια αυτάρκη ζωή μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο