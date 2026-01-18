Poverty challenge: Η τάση στη Νότια Κορέα που εξοργίζει, με πλούσιους να ειρωνεύονται φτωχούς
Οργή έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα μια νέα τάση στα social media, όπου εύποροι χρήστες επιδεικνύουν την πολυτέλειά τους, ειρωνευόμενοι τη φτώχεια με αναρτήσεις που πολλοί θεωρούν προσβλητικές
Η επίδειξη πλούτου στα social media δεν είναι κάτι καινούργιο. Από τα πρώτα χρόνια της ψηφιακής εποχής, η κοινωνική καταξίωση και τα υλικά αγαθά έχουν γίνει κεντρικό στοιχείο της διαδικτυακής ταυτότητας πολλών νέων.
Άλλο όμως είναι να δείχνεις τη χλιδή σου και άλλο να το κάνεις παραπονούμενος ειρωνικά για τη φτώχεια, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που για κάποιους ανθρώπους αποτελούν μέσο επιβίωσης.
