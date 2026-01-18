Poverty challenge: Η τάση στη Νότια Κορέα που εξοργίζει, με πλούσιους να ειρωνεύονται φτωχούς
BEST OF NETWORK

Poverty challenge: Η τάση στη Νότια Κορέα που εξοργίζει, με πλούσιους να ειρωνεύονται φτωχούς

Οργή έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα μια νέα τάση στα social media, όπου εύποροι χρήστες επιδεικνύουν την πολυτέλειά τους, ειρωνευόμενοι τη φτώχεια με αναρτήσεις που πολλοί θεωρούν προσβλητικές

Poverty challenge: Η τάση στη Νότια Κορέα που εξοργίζει, με πλούσιους να ειρωνεύονται φτωχούς
Η επίδειξη πλούτου στα social media δεν είναι κάτι καινούργιο. Από τα πρώτα χρόνια της ψηφιακής εποχής, η κοινωνική καταξίωση και τα υλικά αγαθά έχουν γίνει κεντρικό στοιχείο της διαδικτυακής ταυτότητας πολλών νέων.

Άλλο όμως είναι να δείχνεις τη χλιδή σου και άλλο να το κάνεις παραπονούμενος ειρωνικά για τη φτώχεια, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που για κάποιους ανθρώπους αποτελούν μέσο επιβίωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης