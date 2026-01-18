Poverty challenge: Η τάση στη Νότια Κορέα που εξοργίζει, με πλούσιους να ειρωνεύονται φτωχούς

Οργή έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα μια νέα τάση στα social media, όπου εύποροι χρήστες επιδεικνύουν την πολυτέλειά τους, ειρωνευόμενοι τη φτώχεια με αναρτήσεις που πολλοί θεωρούν προσβλητικές