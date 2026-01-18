Ο ιδανικός «δάσκαλος» του Κωστούλα στην Μπράιτον
Ο ιδανικός «δάσκαλος» του Κωστούλα στην Μπράιτον
Ο Χαράλαμπος Κωστούλας δείχνει πως έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε μεγάλο όπλο της Μπράιτον, μαθαίνοντας από έναν πραγματικό «μάστερ» της γραμμής κρούσης, τον Ντάνι Γουέλμπεκ
Σύμφωνα με το The Athletic, ο 18χρονος μπήκε αλλαγή τον πρόσφατο αγώνα κυπέλλου FA κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στη θέση του Γουέλμπεκ και κέρδισε τα χειροκροτήματα του προπονητή Φάμπιαν Χουρτσέλερ για την ψύχραιμη διαχείριση του χρόνου στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο νεαρός τρέχει τη μπάλα από τη δική του περιοχή μέχρι τα καρέ των «κόκκινων διαβόλων», με τον Μπρούνο Φερνάντες να τον καταδιώκει. Παρά την πίεση, ο Κωστούλας κερδίζει φάουλ από τον Ματέους Κούνια και καταφέρνει να «φάει» πολύτιμο χρόνο για την ομάδα του, δείχνοντας χαρακτηριστικά ενός «έξυπνου Νο9», όπως σημειώνει το The Athletic.
Η ψυχραιμία και η ωριμότητα του νεαρού δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο αργότερα, σε μια φάση κοντά στη γωνία, ο Χάρι Μάγκουάιρ τον ανέτρεψε, αλλά και οι δύο δέχθηκαν κίτρινη κάρτα, με τον Κωστούλα όμως να έχει ήδη φανεί καθοριστικός στην εκπλήρωση της αποστολής του στο γήπεδο.
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χουρτσέλερ, γνωρίζει ότι ο Γουέλμπεκ είναι το «καλάθι» της επιθετικής γραμμής της ομάδας, αλλά χρειάζεται και ένα σχέδιο backup. Εκεί μπαίνει ο Κωστούλας. Με τον σοβαρό τραυματισμό του συμπατριώτη του, Στέφανου Τζίμα, και περιορισμένες επιλογές στη θέση του Νο9, ο νεαρός Έλληνας είναι η πιο έτοιμη λύση για να δώσει ανάσες στον Γουέλμπεκ, αλλά και να δείξει τι έχει μάθει.
