Τον αγαπήσαμε: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του
Τον αγαπήσαμε: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του
Υποσχέθηκε να παραδοθεί, ζήτησε συγγνώμη για το στήσιμο και τελικά εμφανίστηκε με selfie
Αν κάποιος έβλεπε το πρόσωπό του σε καταζητούμενο post στα social media, θα είχε δύο επιλογές. Να παραδοθεί ή να εξαφανιστεί. Ο Anthony Akers διάλεξε κάτι εντελώς διαφορετικό: Να μπει στα σχόλια και να αρχίσει το τρολάρισμα.
Το 2018, το Αστυνομικό Τμήμα του Ρίτσλαντ δημοσίευσε στο Facebook μια αγγελία αναζήτησης για τον Akers, ο οποίος καταζητούνταν για μη συμμόρφωση με όρους αποφυλάκισης. Και κάπου εκεί ξεκίνησε μια από τις πιο επικές διαδικτυακές ιστορίες στην ιστορία των διαδικτυακών ιστοριών!
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το 2018, το Αστυνομικό Τμήμα του Ρίτσλαντ δημοσίευσε στο Facebook μια αγγελία αναζήτησης για τον Akers, ο οποίος καταζητούνταν για μη συμμόρφωση με όρους αποφυλάκισης. Και κάπου εκεί ξεκίνησε μια από τις πιο επικές διαδικτυακές ιστορίες στην ιστορία των διαδικτυακών ιστοριών!
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα