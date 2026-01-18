Τον αγαπήσαμε: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του
Τον αγαπήσαμε: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του

Υποσχέθηκε να παραδοθεί, ζήτησε συγγνώμη για το στήσιμο και τελικά εμφανίστηκε με selfie

Αν κάποιος έβλεπε το πρόσωπό του σε καταζητούμενο post στα social media, θα είχε δύο επιλογές. Να παραδοθεί ή να εξαφανιστεί. Ο Anthony Akers διάλεξε κάτι εντελώς διαφορετικό: Να μπει στα σχόλια και να αρχίσει το τρολάρισμα.

Το 2018, το Αστυνομικό Τμήμα του Ρίτσλαντ δημοσίευσε στο Facebook μια αγγελία αναζήτησης για τον Akers, ο οποίος καταζητούνταν για μη συμμόρφωση με όρους αποφυλάκισης. Και κάπου εκεί ξεκίνησε μια από τις πιο επικές διαδικτυακές ιστορίες στην ιστορία των διαδικτυακών ιστοριών!

