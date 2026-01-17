Απόθεωση για Καρέτσα: Αυτός θα είναι ο επόμενος σούπερσταρ της Premier League
Δεν αποτελεί είδηση, πλέον, το γεγονός πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ ως ένα από τα πιο… καυτά ταλέντα της Γηραιάς Ηπείρου
Μάλιστα υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ότι ο Έλληνας εξτρέμ είναι ένα από τα ονόματα που έχει ζητήσει ο Ροσενιόρ στην Τσέλσι από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες της ομάδας. Για αυτό, η «Sun» αποφάσισε να κάνει ένα 20λεπτο βίντεο με πλήρη ανάλυση του διεθνή μεσοεπιθετικού.
Συγκεκριμένα, μέσα από τους αριθμούς και τα στατιστικά, οι δημοσιογράφοι του αγγλικού ΜΜΕ ανέλυσαν τον 18χρονο ποδοσφαιριστή, τόνισαν τα δυνατά του σημεία και τον συνέκριναν αρχικά με τα όσα είχαν πετύχει ο Έντεν Αζάρ και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και μετά αναφέρθηκαν στα τωρινά πουλέν της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι, Τσέρκι και Εστεβάο αντίστοιχα.
Ο λόγος που στάθηκαν σε αυτές τις δύο ομάδες, ήταν επειδή βάση της ανάλυσης, θεωρούν ότι το στυλ παιχνιδιού του Καρέτσα ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο που παίζουν αυτά τα κλαμπ, κάτι που αποτύπωσαν και στο πίνακα.
Τέλος αποκάλυψαν το συμβόλαιο που έχει αυτή τη στιγμή ο 18χρονος εξτρέμ, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και λαμβάνει 11 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, δηλαδή 12.600 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε 50.400 ευρώ το μήνα και 600 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης αγγίζει τις 35 εκατ. λίρες, ποσό που ζητά η Γκενκ για να τον αφήσει να φύγει.
