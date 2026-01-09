Κίνηση-ματ της Κίνας: Πώς κατάφερε να συγκρατήσει 337.000 τ.χλμ. άμμου με άχυρο, νερό και ήλιο
Κίνηση-ματ της Κίνας: Πώς κατάφερε να συγκρατήσει 337.000 τ.χλμ. άμμου με άχυρο, νερό και ήλιο

Με άχυρο, ηλιακή ενέργεια και νερό από τα βάθη της γης, η Κίνα αλλάζει τους κανόνες στο πιο αφιλόξενο τοπίο της Ασίας

Για δεκαετίες, η έρημος Τακλαμακάν αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους φυσικούς εφιάλτες της Κίνας. Μια απέραντη θάλασσα άμμου, από τις πιο ξηρές περιοχές του πλανήτη, που απειλούσε οικισμούς, δρόμους και καλλιέργειες, με καταιγίδες σκόνης ικανές να καταπιούν ολόκληρα χωριά.

Σήμερα, το Πεκίνο δηλώνει ότι έχει πετύχει κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αδύνατο. Να συγκρατήσει και να «δαμάσει» μια έκταση 337.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων άμμου, μετατρέποντας τον αποκαλούμενο «Θάλασσα του Θανάτου» σε ένα εργαστήριο περιβαλλοντικής μηχανικής.

