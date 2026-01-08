Το 1962, ένας γεωλόγος μπήκε σε μια σπηλιά: 2 μήνες αργότερα, είχε κατά λάθος εφεύρει νέο τομέα της βιολογίας
Μπορείς να φανταστείς να ζεις για δύο μήνες χωρίς φως, χωρίς ρολόι και χωρίς καμία επαφή με άλλον άνθρωπο; Το 1962, ένας Γάλλος επιστήμονας το έκανε και χωρίς να το ξέρει, άλλαξε ριζικά όσα γνωρίζουμε για τον ανθρώπινο χρόνο, τον ύπνο και τη βιολογία μας
Το καλοκαίρι του 1962, ο νεαρός τότε γεωλόγος Μισέλ Σιφρ κατέβηκε μόνος του στη σπηλιά Scarasson, στις Γαλλικές Άλπεις, σε βάθος 130 μέτρων. Αρχικός του στόχος ήταν η μελέτη ενός παγετώνα.
Το πείραμα, όμως, γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι πολύ πιο ακραίο, αφού ο Σιφρ αποφάσισε να μείνει εκεί 63 ημέρες, χωρίς ρολόι, χωρίς ήλιο, χωρίς καμία ένδειξη του τι ώρα ή ποια μέρα είναι.
