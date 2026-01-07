Το μεγαλύτερο κατοικημένο κτίριο στον κόσμο «κρύβεται» στην Ουκρανία: Στεγάζει πάνω από 10.000 κατοίκους
BEST OF NETWORK

Το μεγαλύτερο κατοικημένο κτίριο στον κόσμο «κρύβεται» στην Ουκρανία: Στεγάζει πάνω από 10.000 κατοίκους

Στο Λούτσκ της Ουκρανίας, ένα σοβιετικό τεράστιο συγκρότημα μήκους 2,75 χλμ φιλοξενεί περίπου 10.000 κατοίκους και αποτελεί την πιο εντυπωσιακή κατοικία στον κόσμο

Το μεγαλύτερο κατοικημένο κτίριο στον κόσμο «κρύβεται» στην Ουκρανία: Στεγάζει πάνω από 10.000 κατοίκους
Γνωστό και ως «Το Σινικό Τείχος της Κίνας», το μακρύτερο οικιστικό κτίριο στον κόσμο βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σομπορνόστι και της οδού Μολοντέζι στην Ουκρανία. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1969, επί Σοβιετικής Ένωσης, και ολοκληρώθηκε 11 χρόνια αργότερα.

Είναι δημιούργημα των δύο αρχιτεκτόνων RG Metelnitsky και VK Malovitsa και έγινε το μακρύτερο οικιστικό κτίριο στη Σοβιετική Ένωση κατά την ολοκλήρωσή του και πάνω από 40 χρόνια μετά, εξακολουθεί να μην έχει αντίπαλο στον κόσμο.


Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης