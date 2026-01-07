Το μεγαλύτερο κατοικημένο κτίριο στον κόσμο «κρύβεται» στην Ουκρανία: Στεγάζει πάνω από 10.000 κατοίκους
Στο Λούτσκ της Ουκρανίας, ένα σοβιετικό τεράστιο συγκρότημα μήκους 2,75 χλμ φιλοξενεί περίπου 10.000 κατοίκους και αποτελεί την πιο εντυπωσιακή κατοικία στον κόσμο
Γνωστό και ως «Το Σινικό Τείχος της Κίνας», το μακρύτερο οικιστικό κτίριο στον κόσμο βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σομπορνόστι και της οδού Μολοντέζι στην Ουκρανία. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1969, επί Σοβιετικής Ένωσης, και ολοκληρώθηκε 11 χρόνια αργότερα.
Είναι δημιούργημα των δύο αρχιτεκτόνων RG Metelnitsky και VK Malovitsa και έγινε το μακρύτερο οικιστικό κτίριο στη Σοβιετική Ένωση κατά την ολοκλήρωσή του και πάνω από 40 χρόνια μετά, εξακολουθεί να μην έχει αντίπαλο στον κόσμο.
