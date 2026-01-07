Δουβίκας… on fire: Μόνο Λαουτάρο και Πούλισικ μπροστά του – Ο Έλληνας φορ αλλάζει το status της Κόμο

Με έξι γκολ στο πρωτάθλημα, μόνο ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Κρίστιαν Πούλισικ έχουν βρει δίχτυα περισσότερες φορές από τον Έλληνα επιθετικό. Τα δύο τέρματα στην Τοσκάνη δεν ήταν εντυπωσιακά ως εκτέλεση –ένα πέναλτι και ένα ψύχραιμο δεξί τελείωμα στη γωνία– όμως η ουσία βρίσκεται αλλού.Ο Δουβίκας πρόσφερε διαρκή κίνηση, κράτησε απασχολημένη την άμυνα και λειτούργησε ιδανικά μέσα στο επιθετικό πλάνο, σε μια περίοδο όπου ο Κόμο είχε σοβαρές απουσίες μπροστά. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας δείχνει να τον εμπιστεύεται απόλυτα και δεν το κρύβει.Μετά το ματς στάθηκε κυρίως στη δουλειά χωρίς μπάλα, στα τακτικά τρεξίματα και στην πίεση που άσκησε ο Έλληνας φορ στο δεύτερο ημίχρονο, στοιχεία που –όπως τόνισε– άλλαξαν τη ροή της αναμέτρησης.Στα 26 του, ο Δουβίκας μοιάζει πιο ώριμος από ποτέ. Άφησε πίσω του τη στασιμότητα της Θέλτα, βρήκε ρόλο και ευθύνη στον Κόμο και δείχνει γιατί πριν λίγα χρόνια είχε εντυπωσιάσει στην Ολλανδία με 20 γκολ σε μία σεζόν.Δεν είναι φαινόμενο, αλλά είναι φορ που «διαβάζει» το παιχνίδι, συνεργάζεται με τους δημιουργικούς μέσους και τελειώνει τις φάσεις όταν πρέπει. Το βράδυ της Πίζας σφράγισε κάτι ακόμα ο Δουβίκας δεν είναι απλώς μια καλή επιλογή. Είναι πλέον απαραίτητος.