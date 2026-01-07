«Δεν σταματάς να αγαπάς τον πατέρα σου»: Κόρη κανίβαλου μιλά για το έγκλημα που σημάδεψε τη ζωή της
«Δεν σταματάς να αγαπάς τον πατέρα σου»: Κόρη κανίβαλου μιλά για το έγκλημα που σημάδεψε τη ζωή της
Η κόρη ενός κανίβαλου, που σκότωσε και έφαγε τη σύντροφό του, εξηγεί γιατί εξακολουθεί να αγαπάει τον πατέρα της
Το 2010, ο Isakin Drabbad έγινε γνωστός ως «ο κανίβαλος της Skara» μετά τη δολοφονία της συντρόφου του, Helle Christensen και την κατανάλωση μερών του σώματός της.
Μετά την καταδίκη του για φόνο, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα το 2011, ενώ το 2020 μεταφέρθηκε σε καθεστώς εξωνοσοκομειακής φροντίδας και εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στην πόλη Katrineholm της Σουηδίας.
