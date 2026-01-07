Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

Μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, ακόμη και στον Άρη, όμως μία κατολίσθηση ξεπερνά κάθε άλλη σε μέγεθος και καταστροφική ισχύ. Συνέβη στις ΗΠΑ, το 1980, και οι συνέπειές της είναι ορατές μέχρι σήμερα