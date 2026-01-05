Πολυεθνική απέλυσε εργαζόμενο για επικίνδυνες πρακτικές: Το δικαστήριο τον δικαίωσε και αποκάλυψε μεγαλύτερη απάτη
Πολυεθνική απέλυσε εργαζόμενο για επικίνδυνες πρακτικές: Το δικαστήριο τον δικαίωσε και αποκάλυψε μεγαλύτερη απάτη
Πολυεθνική απέλυσε υπεύθυνο αρτοποιείου για αλλοίωση ημερομηνιών και χρήση ληγμένων υλικών, όμως το δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση λόγω έλλειψης αποδείξεων και αντιφατικής στάσης της εταιρείας
Το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν πολυεθνική εταιρεία απέλυσε υπεύθυνο αρτοποιείου που λάμβανε μηνιαίο μισθό άνω των 3.000 ευρώ μικτά.
Σύμφωνα με την επιστολή απόλυσης, ο εργαζόμενος κατηγορήθηκε πως κατέψυχε προϊόντα χωρίς την έγκριση του τμήματος ποιότητας, με στόχο να «φουσκώσει την παραγωγικότητα».
Ο τρόπος που δρούσε ο υπάλληλος
Η εταιρεία υποστήριξε επίσης πως ο αρτοποιός επανατοποθετούσε στα ράφια προϊόντα αφού τα αποψύξει, αλλάζοντας την ετικέτα, ώστε να εμφανίζεται ως ημερομηνία παραγωγής η ημέρα της απόψυξης και όχι η πραγματική.
Παράλληλα, τον κατηγόρησε για χρήση ληγμένων πρώτων υλών και για αλλοίωση των ημερομηνιών λήξης στις αρχικές συσκευασίες, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για απειλές προς άλλους εργαζόμενους, ώστε να μην τον καταγγείλουν.
