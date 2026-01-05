Πολυεθνική απέλυσε εργαζόμενο για επικίνδυνες πρακτικές: Το δικαστήριο τον δικαίωσε και αποκάλυψε μεγαλύτερη απάτη

Πολυεθνική απέλυσε υπεύθυνο αρτοποιείου για αλλοίωση ημερομηνιών και χρήση ληγμένων υλικών, όμως το δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση λόγω έλλειψης αποδείξεων και αντιφατικής στάσης της εταιρείας