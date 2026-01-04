Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο
Σύμφωνα με μελέτη του 2025, αυτά είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο για σπουδές. Όλα τους βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο
Μπορεί τα ονόματα του Χάρβαρντ και του Κέιμπριτζ να μονοπωλούν τη διεθνή συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση, ωστόσο η κορυφή της παγκόσμιας πανεπιστημιακής κατάταξης για το 2025 ανήκει αλλού.
Σύμφωνα με τη λίστα του Times Higher Education World University Rankings, το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο δεν είναι άλλο από αυτό της Οξφόρδης. Χαρακτηριστικό της λίστας, ότι όλα τους ανήκουν στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
