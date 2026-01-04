Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο
BEST OF NETWORK

Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο

Σύμφωνα με μελέτη του 2025, αυτά είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο για σπουδές. Όλα τους βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο

Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο
Μπορεί τα ονόματα του Χάρβαρντ και του Κέιμπριτζ να μονοπωλούν τη διεθνή συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση, ωστόσο η κορυφή της παγκόσμιας πανεπιστημιακής κατάταξης για το 2025 ανήκει αλλού.

Σύμφωνα με τη λίστα του Times Higher Education World University Rankings, το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο δεν είναι άλλο από αυτό της Οξφόρδης. Χαρακτηριστικό της λίστας, ότι όλα τους ανήκουν στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης