Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Πόσα λεπτά χάνεις από τη ζωή σου κάθε φορά που πίνεις ένα ανθρακούχο αναψυκτικό
Πόσα λεπτά χάνεις από τη ζωή σου κάθε φορά που πίνεις ένα ανθρακούχο αναψυκτικό

Μελέτη εξέτασε τις επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση ανθρακούχων αναψυκτικών

Πόσα λεπτά χάνεις από τη ζωή σου κάθε φορά που πίνεις ένα ανθρακούχο αναψυκτικό
Μια μελέτη διερεύνησε πόσα λεπτά υγιούς ζωής κερδίζονται ή χάνονται από τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουμε τακτικά. Και τα νέα δεν είναι καλά για όσους αγαπούν τα ανθρακούχα αναψυκτικά, σύμφωνα με τη μελέτη του 2021 από ερευνητές του University of Michigan.

Ο καθηγητής Oliver Jolliet και η Katerina S. Stylianou εξήγησαν στο The Conversation ότι: «Συνδυάσαμε 15 διατροφικούς παράγοντες κινδύνου που βασίζονται στην υγεία με 18 περιβαλλοντικούς δείκτες, ώστε να αξιολογήσουμε, να ταξινομήσουμε και να ιεραρχήσουμε περισσότερα από 5.800 επιμέρους τρόφιμα».

