Κινεζική εταιρεία χαρίζει χρυσό και ταξίδι στην Ανταρκτική σε 18.000 υπαλλήλους της
Ένα γραμμάριο χρυσού για κάθε εργαζόμενο και ταξίδι ζωής στην Ανταρκτική, πέρα από τα καθιερωμένα μπόνους, μοιράζει κινεζική εταιρεία στους 18.000 υπαλλήλους της
Η Dreame Technology, ο κινεζικός κολοσσός οικιακών συσκευών και ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ρομποτικών σκουπών παγκοσμίως, προχωρά σε μια πρωτοφανή κίνηση επιβράβευσης των εργαζομένων της, χαρίζοντας χρυσό και ταξίδια στην Ανταρκτική, πέρα από τα καθιερωμένα μπόνους στο τέλος του έτους.
Την εντυπωσιακή, αυτή, πρωτοβουλία αποκάλυψε ο ιδρυτής της εταιρείας, Yu Hao, μέσα από αναρτήσεις του στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο WeChat, προκαλώντας αντιδράσεις θαυμασμού και θετικότατα σχόλια για τη γενναιοδωρία της εταιρείας.
