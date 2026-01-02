Κινεζική εταιρεία χαρίζει χρυσό και ταξίδι στην Ανταρκτική σε 18.000 υπαλλήλους της

Ένα γραμμάριο χρυσού για κάθε εργαζόμενο και ταξίδι ζωής στην Ανταρκτική, πέρα από τα καθιερωμένα μπόνους, μοιράζει κινεζική εταιρεία στους 18.000 υπαλλήλους της