Ο σκηνοθέτης του Τιτανικού αποκαλύπτει: «Έτσι θα επιβίωνα από το ναυάγιο»
Ο σκηνοθέτης του Τιτανικού αποκαλύπτει: «Έτσι θα επιβίωνα από το ναυάγιο»
Ο Τζέιμς Κάμερον αποκάλυψε ποια στρατηγική θα ακολουθούσε για να επιβιώσει από το ναυάγιο του Τιτανικού, βασισμένος στη βαθιά γνώση του για την τραγωδία
Ο Τζέιμς Κάμερον υπήρξε για δεκαετίες παθιασμένος με τα ναυάγια, όμως κανένα δεν τον σημάδεψε όσο ο Τιτανικός. Η βύθιση του RMS Titanic στις 15 Απριλίου 1912, με περίπου 1.600 νεκρούς στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, έγινε η βάση για την ταινία Titanic του 1997, μία από τις καλύτερες, αλλά και πιο εμπορικές στην ιστορία του κινηματογράφου.
Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι ένας από τους λόγους που γύρισε την ταινία ήταν για να μπορέσει να καταδυθεί στα 3.800 μέτρα, στο ναυάγιο που αποκαλεί «το Έβερεστ των ναυαγίων».
www.gazzetta.gr
Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι ένας από τους λόγους που γύρισε την ταινία ήταν για να μπορέσει να καταδυθεί στα 3.800 μέτρα, στο ναυάγιο που αποκαλεί «το Έβερεστ των ναυαγίων».
www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα