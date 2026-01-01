Άφησε δηλητηριώδη φίδια να τον δαγκώσουν πάνω από 200 φορές για να αποκτήσει... ανοσία
BEST OF NETWORK

Άφησε δηλητηριώδη φίδια να τον δαγκώσουν πάνω από 200 φορές για να αποκτήσει... ανοσία

Για περισσότερα από 18 χρόνια, ένας άνδρας άφηνε θανατηφόρα φίδια να τον δαγκώνουν, ελπίζοντας να αναπτύξει ανοσία και να βοηθήσει την επιστήμη

Άφησε δηλητηριώδη φίδια να τον δαγκώσουν πάνω από 200 φορές για να αποκτήσει... ανοσία
Ο Τιμ Φριντ, από τις ΗΠΑ, έχει περάσει τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής του κάνοντας κάτι που για τους περισσότερους μοιάζει αδιανόητο (και είναι). Άφηνε κόμπρες, μάμπες, τάιπαν και κράιτ να τον δαγκώνουν εσκεμμένα.

Συνολικά, έχει δεχτεί πάνω από 200 δαγκώματα από αυτές τα είδη φιδιών και έχει χορηγήσει στον εαυτό του περισσότερες από 700 δόσεις δηλητηρίου.

www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης