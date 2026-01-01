Άφησε δηλητηριώδη φίδια να τον δαγκώσουν πάνω από 200 φορές για να αποκτήσει... ανοσία

Ο Τιμ Φριντ, από τις ΗΠΑ, έχει περάσει τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής του κάνοντας κάτι που για τους περισσότερους μοιάζει αδιανόητο (και είναι). Άφηνε κόμπρες, μάμπες, τάιπαν και κράιτ να τον δαγκώνουν εσκεμμένα.Συνολικά, έχει δεχτεί πάνω από 200 δαγκώματα από αυτές τα είδη φιδιών και έχει χορηγήσει στον εαυτό του περισσότερες από 700 δόσεις δηλητηρίου.